Приставы взыскали почти 3 миллиарда рублей долгов

21.12.2022 | 14:05 Новости, Экономика

Собранная с должников сумма была перечислена взыскателям.

В Орловской области за 11 месяцев 2022 года в результате исполнительных действий судебными приставами в пользу взыскателей всех категорий была взыскана задолженность на общую сумму свыше 2,83 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. Уточняется, что 575 миллионов рублей из них было взыскано в пользу физических лиц, то есть простых граждан, 648 миллионов рублей — в доход консолидированного бюджета. Оставшиеся 1,61 миллиарда рублей были перечислены юридическим лицам.

«За 11 месяцев 2022 года судебными приставами УФССП России по Орловской области было окончено и прекращено свыше 306 тысяч исполнительных производств, что на 23 тысячи исполнительных производства больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказали также в ведомстве. – Особое внимание по-прежнему было уделено исполнению исполнительных документов социально значимых категорий, прежде всего, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов, взысканию заработной платы и иных исполнительных производств, затрагивающих права и интересы граждан».

В ведомстве подчеркивают, что судебные приставы применяют все предусмотренные законом меры взыскания, что довольно часто вынуждает должников исполнять свои обязательства. Например, действенными мерами считаются наложение ареста на имущество и расчетные счета, принадлежащие должникам. Также активно приставы используют такие меры, как ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством, ограничения в праве выезда за рубеж, привлечение к административной и уголовной ответственности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования