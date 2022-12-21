Приставы взыскали почти 3 миллиарда рублей долгов

Собранная с должников сумма была перечислена взыскателям.

В Орловской области за 11 месяцев 2022 года в результате исполнительных действий судебными приставами в пользу взыскателей всех категорий была взыскана задолженность на общую сумму свыше 2,83 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. Уточняется, что 575 миллионов рублей из них было взыскано в пользу физических лиц, то есть простых граждан, 648 миллионов рублей — в доход консолидированного бюджета. Оставшиеся 1,61 миллиарда рублей были перечислены юридическим лицам.

«За 11 месяцев 2022 года судебными приставами УФССП России по Орловской области было окончено и прекращено свыше 306 тысяч исполнительных производств, что на 23 тысячи исполнительных производства больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказали также в ведомстве. – Особое внимание по-прежнему было уделено исполнению исполнительных документов социально значимых категорий, прежде всего, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов, взысканию заработной платы и иных исполнительных производств, затрагивающих права и интересы граждан».

В ведомстве подчеркивают, что судебные приставы применяют все предусмотренные законом меры взыскания, что довольно часто вынуждает должников исполнять свои обязательства. Например, действенными мерами считаются наложение ареста на имущество и расчетные счета, принадлежащие должникам. Также активно приставы используют такие меры, как ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством, ограничения в праве выезда за рубеж, привлечение к административной и уголовной ответственности.

ИА «Орелград»