ТОП влиятельных людей Орловской области – Александр Грачев (30)

Грачев Александр Викторович — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел».

Возглавил компании в сентябре 2016 года.

В сентябре 2021 года избран депутатом Орловского областного Совета VII созыва.

До приезда в Орел руководил с февраля 2015 года ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

С 2001 года занимал руководящие должности в ООО «Мордоврегионгаз», затем в ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».

1993 -1999 гг. — коммерческий директор ТОО, АОЗТ, ЗАО «СВ» в городе Саранске.

Начинал свою карьеру инженером проектной мастерской в «Мордовколхозпроект».

В 1986 году окончил Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им. Н.П. Огарева, инженер-механик. В 2004 получил специальность менеджера в ОУ «Московский университет потребительской кооперации».

Родился в селе Дракино республики Мордовия.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.