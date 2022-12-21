ТОП влиятельных людей Орловской области – Александр Грачев (30)

21.12.2022 | 9:33 Новости, ТОП-50

Грачев Александр Викторович  — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел».

Возглавил компании в сентябре 2016 года.

В сентябре 2021 года избран депутатом Орловского областного Совета VII созыва.

До приезда в Орел руководил с февраля 2015 года ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

С 2001 года занимал руководящие должности в ООО «Мордоврегионгаз», затем в ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».

1993 -1999 гг. — коммерческий директор ТОО, АОЗТ, ЗАО «СВ» в городе Саранске.

Начинал свою карьеру инженером проектной мастерской в «Мордовколхозпроект».

В 1986 году окончил Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет им. Н.П. Огарева, инженер-механик. В 2004 получил специальность менеджера в ОУ «Московский университет потребительской кооперации».

Родился в селе Дракино республики Мордовия.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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Орелград. 2022 год

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