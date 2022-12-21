ТОП влиятельных людей Орловской области – Сергей Борзенков (31)

21.12.2022 | 8:30 Новости, ТОП-50

Борзенков Сергей Петрович – заместитель губернатора в правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса.

Был назначен руководителем департамента сельского хозяйства Орловской области 30 октября 2017 года.

Депутат Орловского Областного Совета народных депутатов V, VI созывов.

С 2006 года возглавлял сельхозкооператив «Дубовицкое», а далее по февраль 2017 года ООО «Дубовицкое».

С 1998 года был начальником отдела животноводства в Малоархангельском управлении сельского хозяйства.

С 1995 года — ведущий инженер по материально-техническому снабжению в ТОО ПИК «Тиняковский».

С 1992 года — директор МХП «Малоархангельское» (АООТ «Малоархангельское») по доращиванию и откорму КРС.

В 1986 году устроился в колхоз «Новая жизнь» зоотехником-селекционером. Начинал свою трудовую карьеру в 1980 году в этом же хозяйстве помощником комбайнера.

Окончил Орловский сельскохозяйственный институт в 1986 году.

Уроженец деревни 2-я Ивань Колпнянского района.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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