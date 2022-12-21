В Орле рецидивист отказался платить за алкоголь

Неоднократно судимый орловец устроил скандал в магазине.

В Орле сотрудники Росгвардии задержали очередного «покупателя», отказавшегося оплачивать товар в магазине. Подробности рассказали в пресс-службе силового ведомства. Сообщается, что тревожный сигнал поступил на пульт дежурного из магазина торговой сети, расположенного на улице Карачевской в Заводском районе города Орла. На место незамедлительно выдвинулся наряд вневедомственной охраны, который и пресек противоправные действия посетителя торговой точки. Прибывшим в магазин правоохранителям работники рассказали, что один из покупателей супермаркета не оплатил алкогольные напитки на кассе, хотя набрал их на сумму более трех тысяч рублей.

«Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении местного жителя 1990 года рождения и доставили его для разбирательства в ближайший отдел полиции, — сообщили в силовом ведомстве. — Как выяснили силовики, ранее орловец неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности».

Не исключено, что за содеянное ему, с учетом криминального прошлого, вновь придется отвечать перед уголовным судом.

В Управлении Росгвардии, комментируя случившееся, добавили, что за последнюю неделю наряды вневедомственной охраны отработали порядка 60 тревожных сигналов, поступивших в основном с объектов торговли, расположенных в Северном и Заводском районах областного центра. В течение недели силовики задержали десять граждан, уличенных в мелких хищениях, хулиганстве и нарушениях правопорядка в заведениях общественного питания.

ИА «Орелград»