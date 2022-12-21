В Орловской области собрали почти 40 миллиардов рублей налогов

21.12.2022 | 16:59 Новости, Экономика

Стало известно о текущих результатах фискальной политики.

За 11 месяцев 2022 года в Орловской области собрано уже 38,6 миллиарда рублей налогов, поступивших в консолидированный бюджет Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по региону. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем платежей увеличился на 8,1 процента, или на 2,9 миллиарда рублей.

«При этом поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили 12,7 миллиарда рублей, что на 13 процентов, или на 1,5 миллиарда рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — уточнили налоговики. — В бюджет территории мобилизовано около 26 миллиардов рублей с превышением на 5,9 процента, или в абсолютном выражении более чем на 1,4 миллиарда рублей к показателям соответствующего периода 2021 года».

Также в областной налоговой службе подсчитали объемы социальных взносов. Напомним, именно это ведомство является главным администратором доходов государственных внебюджетных фондов. Согласно оперативной статистике, за отчетный период  на территории Орловской области было собрано свыше 18,8 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование.

ИА «Орелград»

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