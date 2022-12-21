В Орловской области стали производить больше мяса

Текущие данные о работе животноводов обнародовали статистики.

Орелстат представил оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области по итогам января-ноября 2022 года. Сообщается, что по состоянию на 1 декабря 2022 года стадо крупного рогатого скота указанных организаций в регионе насчитывало 122,3 тысячи голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года показатель превышен на 3,2 процента. При этом коров в области насчитывается лишь 34,3 тысячи голов, что на полпроцента меньше, чем годом ранее. Поголовье свиней составляет 1,174 миллиона голов, что на 45,4 процента больше, чем было в 2021 году. Овец и коз в регионе насчитывается 2,9 тысячи голов (95,5 процента по отношению к предыдущему году), птицы – 1,894 миллиона голов (91,1 процента).

«За одиннадцать месяцев текущего года этой категорией сельхозтоваропроизводителей произведено 241,2 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (118,3 процента к январю-ноябрю 2021 года), 102,6 тысячи тонн молока (98,7 процента) и 17,1 миллиона яиц (132 процента), — следует из данных Орелстата. — С начала года объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам скота: свиней – на 42,1 процента, птицы – на 6,8 процента, а крупного рогатого скота, напротив, сократились на 28,9 процента, овец и коз – на 23,7 процента».

Отдельные данные статистики привели по производству молока. Согласно их подсчетам, в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области в текущем году надоено по 5855 килограммов молока, что на 123 килограмма выше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в семи районах, при этом самый высокий надой традиционно получен животноводами Верховского района. Там каждая буренка в среднем в этом году дала по 8041 кг молока.

ИА «Орелград»