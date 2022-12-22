Десятки незарегистрированных «стволов» сдали орловцы силовикам

22.12.2022 | 14:58 Новости, Общество

Стали известны масштабы добровольной сдачи оружия в Орловской области.

Как сообщает управление Росгвардии по Орловской области, в 2022 году жители региона добровольно принесли и сдали росгвардейцам более 40 единиц незарегистрированного оружия. Наибольшее количество подобных обращений к силовикам было зарегистрировано на территории областного центра. Напомним, что в регионе действует программа добровольной сдачи оружия, утвержденная местным правительством. Она предполагает выплату денежного вознаграждения, размеры которого варьируются в зависимости от типа и технического состояния сданного оружия. В текущем году общая сумма денежных вознаграждений, выплаченных орловцам, превысила 200 тысяч рублей.

В региональном управлении Росгвардии привели несколько свежих примеров такой практики. Сообщается, что на днях сразу два жителя города Орла обратились в территориальный орган с заявлениями о добровольной сдаче незарегистрированных единиц оружия на возмездной основе. Они объяснили, что это оружие, предположительно, принадлежало их близким родственникам и пролежало после смерти владельцев около десяти лет в гаражах.

«Местный житель 1977 года рождения обнаружил газовый пистолет и патроны к нему, когда проводил предновогоднюю уборку в гараже отца, находящемся на улице Космонавтов, — уточнили в силовом ведомстве. — Еще один 45-летний орловец нашел на территории гаражного кооператива «Октябрьский» охотничье ружье, о чем также незамедлительно проинформировал сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы. Правоохранители осмотрели каждую находку и уточнили, что за каждую единицу незарегистрированного оружия граждан ожидает выплата денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за сдачу газового оружия и 8000 рублей за сдачу гладкоствольного двуствольного оружия».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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