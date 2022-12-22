Новый прожиточный минимум не составит и 14 тысяч рублей

Важную расчетную величину утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В Орловской области принято постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2023 год. Соответствующий документ издал губернатор Андрей Клычков. Величина прожиточного минимума в Орловской области на 2023 год в среднем на душу населения составит в будущем году 13 369 рублей в месяц. Аналогичная величина для трудоспособного населения региона установлена в размере 14 572 рубля, для пенсионеров – 11 497 рублей, для детей – 12 968 рублей. Губернаторское постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, что величина прожиточного минимума используется для расчета социальных выплат, в том числе доплат к пенсии, и анализа уровня благосостояния граждан. В последний раз в Орловской области она была установлена на период с 1 июня по 31 декабря 2022 года постановлением правительства региона № 299 в следующих размерах: на душу населения — 12 945 рублей, для трудоспособного населения – 14 110 рублей, для пенсионеров – 11 132 рубля, для детей – 12 557 рублей. Таким образом, в 2023 году прожиточный минимум в регионе немного подрастет.

По данным Орелстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по Орловской области составляет 39 768 рублей в месяц. Она превосходит текущую величину прожиточного минимума в 2,8 раза. Средний размер назначенных месячных пенсий в регионе составляет 17 980 рублей в месяц, то есть и пенсии в среднем минимум превосходят. Статистики также подсчитали, что в январе-сентябре 2022 года объем денежных доходов населения Орловской области сложился в размере 202,91 миллиарда рублей и увеличился на 13,3 процента по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.

Денежные расходы населения региона за тот же период времени составили 192,546 миллиарда рублей и увеличились на 11,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Орловцы потратили на покупку товаров и оплату услуг 170,226 миллиарда рублей, что на 11,9 процента больше, чем в январе-сентябре 2021 года. Кроме того, за отчетный период времени прирост сбережений населения Орловской области составил 10,364 миллиарда рублей (в январе-сентябре 2021 года данный показатель составлял 6,741 миллиарда).

ИА «Орелград»