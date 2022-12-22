Новый способ популяризации рабочих придумали в Орле

Работодателям предложат поучаствовать в составлении плана профориентационных экскурсий.

Центр занятости населения Северного района города Орла совместно с центром опережающей профессиональной подготовки Орловской области применят новый способ общения с работодателями. Как сообщили в региональном управлении труда и занятости, для них будет организован специализированный круглый стол. Мероприятие пройдет на базе Орловского техникума агротехнологий и транспорта, причем выбор места его проведения неслучаен – дискуссия пойдет главным образом о молодежи и о той профориентационной работе, которую эффективнее всего проводить совместными усилиями службы занятости, учреждений образования и работодателей.

«Мы хотим убедить работодателей принять участие в составлении плана профориентационных экскурсий на предприятия в следующем году, — рассказала директор центра занятости населения Северного района Галина Никитина. – Это огромная помощь в наглядной популяризации рабочих профессий, которые востребованы на рынке труда и составляют более 60 процентов общего количества имеющихся в базе службы занятости вакансий. Кроме того, мы ищем новых партнеров, которые присоединятся к перечню работодателей, готовых предоставить молодежи возможность получить на своем предприятии первый трудовой опыт».

Стоит сказать, что в Орловской области недавно завершился трехдневный инспекционный тур по предприятиям — участникам II Всероссийского Акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность». Как следует из информации правительства региона, программа направлена на презентацию промышленного потенциала, формирование положительного имиджа предприятий и выпускаемой продукции, профориентацию и привлечение молодежи в производственную сферу. Инициаторы проекта: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и РАНХиГС.

Федеральные эксперты в сопровождении руководства и представителей Союза «Торгово-промышленная палата Орловской области» и департамента промышленности и торговли Орловской области посетили целый ряд предприятий, в том числе Орловский сталепрокатный завод, компании «Керама Марацци», «НПО Аурус», Злынский конезавод, Болховский завод полупроводниковых приборов и др. Подведение итогов инспекционного тура состоялось на стратегической сессии в администрации области.

«Региональная команда получила обратную связь и рекомендации от экспертов по дальнейшему развитию промышленного туризма в Орловской области», — отметили в департаменте промышленности.

ИА «Орелград»