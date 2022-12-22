Одинокий строитель получит авансом 24 млн на ремонт поликлиники в Орле

Удивительно лояльные условия предоставляет КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Капитальный ремонт БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2» будет проводиться с авансированием 89,45%. Победителем электронного аукциона признано ООО «Краснодарская строительная компания Старт».

«Авансовый платеж осуществляется единовременно до 31 декабря 2022 года (при доведении предельного объема финансирования)», — указано в проекте контракта на сайте «Госзакупки».

Подрядчику предстоит обновить кровлю, фасад, оконные блоки, пол, потолок, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, связи. Кроме того, провести мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Цена контракта — 27 824 000 рублей. Окончание работ запланировано на 20 ноября 2023 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «КСК Старт» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Уставный капитал – 25 тысяч рублей. Численность персонала в 2022 году – 1. Учредитель и директор – Борис Никитцов. Чистая прибыль в 2021 году – 46 тысяч рублей. В октябре 2022 Арбитражный суд Краснодарского края решил взыскать с должника ООО «КСК Старт» в пользу взыскателя АО «Сатурн Юг» задолженность в размере 296 452,38 руб.

ИА «Орелград»