ТОП влиятельных людей Орловской области – Юрий Савенков (27)

22.12.2022 | 9:26 Новости, ТОП-50

Савенков Юрий Николаевич – начальник УМВД России по Орловской области, генерал-майор полиции.

С 14 апреля 2009 года исполнял обязанности начальники УВД по Орловской области, в июне это же года утвержден в должности указом президента.

18 сентября 2008 года Юрий Савенков назначен первым заместителем начальника УВД по Орловской области — начальником криминальной милиции.

Службу начинал водителем, затем перешел на работу в уголовный розыск, пройдя путь от оперуполномоченного уголовного розыска в одном из ОВД  Воронежа до начальника управления уголовного розыска ГУВД по Воронежской области.

В 1983 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

Родился в Черемисиновском районе Курской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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