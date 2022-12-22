В Орле протестировали новые технологии для сдачи экзаменов

Прошел тренировочный экзамен по английскому языку.

Внедрение новых технологий при проведении ОГЭ в 2023 году опробовали в Орловской области. Сделано это было в рамках масштабной тренировки. Как рассказали в Орловском региональном центре оценки качества образования, девятиклассники приняли участие в апробации ОГЭ по английскому языку (раздел «Говорение»). Тренировочный экзамен прошел в 33 пунктах проведения экзамена (ППЭ), которые планируется задействовать в основной период проведения испытаний в 2023 году. Участники и работники ППЭ познакомились с программным обеспечением «Станция записи устных ответов», разработанным Федеральным центром тестирования. Это будет новая для таких испытаний технология.

«Девятиклассники, планирующие сдавать ОГЭ по английскому языку в 2023 году, испытали свои силы в выполнении заданий на станциях записи устных ответов, почувствовали атмосферу экзамена. Проверка и оценивание ответов участников тренировочного экзамена не предусмотрены», – так прокомментировал прошедшую тренировку Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования.

В рамках тренировки устная часть КИМ ОГЭ включала в себя три задания. Первые из них предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. Время на подготовку – полторы минуты. Во втором задании участнику предлагается принять участие в условном диалоге-опросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. При выполнении третьего задания необходимо построить связное монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план. Общее время ответа одного участника, включая время на подготовку, составляет 15 минут. Каждое последующее задание выдается только после прохождения предыдущего испытания. Все время ответа ведется аудиозапись.

«Отработка технических аспектов устной части экзамена по английскому языку позволит подготовиться к предстоящим экзаменам, чтобы уже во время аттестационной кампании создать для выпускников объективные и комфортные условия», – такое мнение выразила Светлана Тихоновская, заместитель директора – начальник отдела обеспечения ГИА Регионального центра оценки качества образования.

ИА «Орелград»