В Орловской области разбойников меньше не стало

Об оперативной обстановке рассказало УМВД.

Очередной отчет представило управление полиции по региону. Он охватывает одиннадцать месяцев 2022 года. В истекшем периоде органами и подразделениями внутренних дел Орловской области был «осуществлен комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности».

В отчетном периоде снизилось количество зарегистрированных фактов фальшивомонетничеств, а вот количество разбойных нападений осталось на уровне прошлого года. В целом общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной. По итогам 11 месяцев на территории Орловской области было зарегистрировано 7698 преступлений. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 11 районах региона, причем наибольшее — в Урицком, Сосковском, Корсаковском и Должанском районах.

«В структуре преступности 62,2 процента приходится на преступления против собственности, — следует из информации управления МВД России по Орловской области. — 11,3 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,3 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 6,9 процента — преступления экономической и коррупционной направленности».

ИА «Орелград»