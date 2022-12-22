В Орловской области выбрали лучшую «библиотеку за решеткой»

Итоги конкурса подвели в региональном управлении ФСИН России.

В Орловской области оглашены итоги конкурса на «Лучшую библиотеку», участие в котором приняли пять режимных учреждений системы ФСИН России по региону. Как отметили в пресс-службе ведомства, жюри по нескольким критериям оценивало оборудование и оформление библиотек. При этом особое внимание уделялось объему библиотечного фонда, наличию русской и зарубежной классической литературы, подшивкам газет и журналов, оформлению выставочного пространства в читальном зале. Кроме того, жюри оценивало работу по организации публичных чтений и читательских конференций для осужденных.

«По мнению конкурсной комиссии, по всем критериям лучшей признана библиотека исправительной колонии № 6, расположенной в Шахово, — сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области. — Второе место в конкурсе жюри присудили исправительной колонии № 5К-5 (поселок Нарышкино), а третье – колонии-поселению № 3 (поселок Шахово)».

В ведомстве отмечают, что библиотеки функционируют в каждом исправительном учреждении УФСИН. Общее количество книг библиотечного фонда составляет 50 520 единиц. Подмечено, что наибольшей популярностью среди осужденных пользуется русская классическая литература. Также стоит сказать, что в исправительных учреждениях Орловской области функционируют три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. Профессиональное обучение осужденных осуществляется в Федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях № 67, 68, 69 и в двух места ведения образовательной деятельности на базе ФКУ КП-7 и ФКУ КП-3.

Для справки: в состав уголовно-исполнительной системы Орловской области входят пять исправительных колоний: женская общего режима в поселке Шахово Кромского района, мужская строгого режима в городе Ливны, мужская общего режима с участком строгого режима в поселке Нарышкино Урицкого района, колония-поселение в городе Мценске, колония-поселение в поселке Шахово Кромского район. В Орле расположены следственный изолятор, отдел охраны ОПБСТИН, отдел по конвоированию. Среднесписочная численность спецконтингента по состоянию на 1 октября 2022 года составляла 3433 человека при лимите наполнения 4810 мест.

ИА «Орелград»