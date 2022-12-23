Автостраховщиков в Орле наказали полумиллионной неустойкой

Оспорить данное решение они пытались в суде, но успеха пока не добились.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области отказал страховой компании, просившей отменить решение финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг о взыскании неустойки. Обстоятельства этого процесса весьма примечательны, о них рассказали в пресс-службе суда. Автостраховая компания пыталась оспорить решение финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций. Последний действовал по обращению неназванной гражданки.

«Как следует из материалов дела, в результате дорожно-транспортного происшествия был причинен вред жизни пассажира транспортного средства, что подтверждено приговором суда, — следует из официальной информации. — Заявительница является матерью погибшего, и по уголовному делу имела процессуальный статус потерпевшей».

Гражданская ответственность владельца транспортного средства, признанного виновником ДТП, как раз и был застрахована в компании, выступившей в данном процессе с иском. Дело могло обойтись и без суда. Сообщается, что гражданка сначала обратилась в саму страховую компанию с заявлением о выплате ей страхового возмещения, однако даже не получила на него ответ. Затем она трижды направляла страховщикам письменные претензии, требуя также неустойку.

Неоднократные обращения возымели свое действие. Компания все-таки выплатила женщине страховое возмещение в связи с причинением вреда жизни потерпевшего в размере 475 тысяч рублей и неустойку в размере 30 тысяч рублей. Однако сумма неустойки за нарушение сроков возмещения заявительницу не устроила. Она обратилась за помощью к финансовому уполномоченному, и тот постанови взыскать со страховой компании неустойку в размере 470 тысяч рублей.

Страховщики посчитали данное решение незаконным, напомнив о том, что неустойку в размере 30 тысяч рублей они уже выплатили. Сумма, взысканная с них финансовым уполномоченным, им показалась завышенной. Так это или нет, выяснил суд. По его мнению, сумма неустойки завышенной не была, так как просрочка со стороны страховщиков составила 113 календарных дней. При этом «страховой компанией не представлено доказательств, подтверждающих наличие исключительных обстоятельств, препятствовавших выплате страхового возмещения в установленный законом срок». В удовлетворении иска было отказано. Решение уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»