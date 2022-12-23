Библиотеки Орла задолжали за клининг

Задолженность перед уборщиками копилась месяцами.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Городская клининговая компания» к муниципальному казенному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система города Орла». Истец просил о взыскании крупной задолженности за выполненные работы по договорам, заключенным как в 2021, так и в 2022 годах. Как следовало из уточненных исковых данных, библиотеки Орла задолжали за период с августа по декабрь 2021 года 119,8 тысячи рублей, за период с января по сентябрь 2022 года – еще 246,8 тысячи рублей.

«Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств ответчиком по выполнения работ, предусмотренных договором, — следует из решения суда. — Ответчиком в материалы дела представлен письменный отзыв, согласно которому он признает исковые требования в полном объеме за весь период образования задолженности».

Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года между ООО «Городская клининговая компания» и МКУ «Централизованная библиотечная система города Орла» был заключен договор. Подрядчик принял на себя обязательство выполнять работы по уборке территорий прилегающих к арендуемым помещениям, расположенным по восьми различным адресам в областном центре. Общая площадь уборки составляла 961,6 квадратных метра в зимний период и 1011,6 квадратных метра в летний период. Месячная плата за клининговые услуги составляла 25 001 рубль. Тарифы на уборку территорий варьировались от 23 до 26 рублей за один квадратный метр в зависимости от времени года. В теплый период времени уборщики были обязаны подметать территорию, выполнять работы по уборке газонов, проводить покос травы по мере необходимости.

В холодный период перечень работ был таким: в дни снегопада один раз в сутки подметать свежевыпавший снег толщиной до двух сантиметров, во время гололеда посыпать территорию пескосоляной смесью, а в дни сильных снегопадов сдвигать свежевыпавший снег. Подрядчик был обязан выполнять работы по уборке территории один раз в сутки с понедельника по субботу. Все это компания выполняла, но денег по договору так и не дождалась. Суд это исправил: он удовлетворил исковые требования и обязал МКУ «Централизованная библиотечная система города Орла» выплатить подрядчику в общей сложности 366,6 тысячи рублей долга.

ИА «Орелград»