Дружинников привлекут к борьбе с интернет-преступлениями

В Орле актуализировали программу профилактики правонарушений.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города об утверждении программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2022-2024 годы». Сама программа была принята в конце декабря 2021 года. В новой редакции актуализированы мероприятия. Так, программа теперь предусматривает проведение анализа состояния преступности на территории города Орла. Рассмотрение состояния преступности будет происходить ежеквартально на заседаниях комиссии по профилактике правонарушений. Ответственным за эти мероприятия назначено управление по безопасности.

План дополнен несколькими новыми пунктами. Так, один из них предусматривает «проведение мероприятий с привлечением народных дружинников по вопросам профилактики преступлений, в том числе в сфере информационно-телекоммуникационных технологий». Проводиться такие мероприятия должны в течение всего года при содействии УМВД России по городу Орлу. Еще один новый раздел предусматривает проведение совещаний с представителями органов территориального общественного самоуправления.

Эти совещания также должны быть посвящены вопросам профилактики преступлений, в том числе предупреждения правонарушений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Проводиться они должны, что интересно, с раздачей соответствующих памяток и информационных листов не реже одного раза в полугодие. Еще одним новшеством станет проведение в муниципальных образовательных учреждениях месячника права. Они необходимы для «разъяснения норм действующего административного, уголовного законодательства, иных отраслей права, а также формирования позитивного правосознания подростков».

Первые подобные мероприятия должны пройти уже в феврале. Также обновленной программой предусмотрено «привлечение подростков, состоящих на профилактическом учете, к различным досуговым и спортивным мероприятиям» и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних. Такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе в течение всего года.

ИА «Орелград»