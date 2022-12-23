Облдепартамент обязали создать маршрут до Сабурово

Жители крупного населенного пункта под Орлом оказались забыты.

Решением Орловского районного суда удовлетворены исковые требования местного прокурора, действовавшего в интересах неопределенного круга лиц. Подробности сообщили в пресс-службе суда. Прокурор подал иск к департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области и просил суд о понуждении чиновников к совершению определенных действий. В основу иска легла серьезная транспортная проблема.

Так, в ходе судебного разбирательства было установлено, что жителям пригородного села Сабурово приходится преодолевать значительные трудности, чтобы добраться до города Орла или Плещеевской центральной районной больницы, к которой они приписаны. Прокурорская проверка показала, что ближайшая остановка общественного транспорта находится в поселке городского типа Знаменка, то есть в шести километрах от села. А как таковые маршруты общественного транспорта от Сабурово отсутствуют.

В связи с этим суд обязал указанный выше департамент организовать движение общественного транспорта по маршруту, включающему в себя возможность беспересадочного прибытия к социально-значимому объекту – Плещеевской ЦРБ, для жителей села Сабурово. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в ноябре было опубликовано открытое обращение к губернатору администрации, преподавателей и обучающихся Мезенского педагогического колледжа. Они просили рассмотреть вопрос об обеспечении села Плещеево Орловского муниципального округа регулярным транспортом.

«Дорожно-транспортная ситуация является одной из основных проблем БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», это объясняется отсутствием муниципального транспорта и нерегулярностью рейсов маршрутных такси №№ 445, 421, 457, — следовало из текста письма. — Так как эти маршруты проходят мимо остановки «Плещеевская ЦРБ», в часы пиковой нагрузки они пользуется большим спросом. В середине маршрута транспорт просто не останавливается на остановках, люди вынуждены передвигаться в крайне неудобном положении, что часто приводит к травмированию пассажиров и их личных вещей».

Между тем, в Мезенском педколледже обучается более 700 студентов и работают 113 сотрудников, большинству их которых приходится добираться до места учебы и работы с несколькими пересадками. Из-за дефицита транспорта студенты длительное время стоят на остановках, поэтому опаздывают на занятия. Сотрудники вынуждены пользоваться услугами такси, цены на которые в «часы пик» составляют около пятисот рублей за поездку.

ИА «Орелград»