Орловский юридический институт за 11 млн рублей отремонтирует плац

23.12.2022 | 10:03 Важное, Новости, Строительство

Два электронных аукциона выиграла компания с нулевым доходом и одним сотрудником.

Выполнение работ по капитальному ремонту замощения большого плаца ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова разбито на две очереди. Первая — 4 324 015 рублей 64 копейки, вторая —  7 558 792 рубля 09 копеек. Оба этапа работ намерено проводить ООО «СтройИндустрия» из Свердловской области, которое победило в отборе. По данным kartoteka.ru, Самвел Багдасарян возглавил компанию год назад, а стал ее учредителем ровно за месяц до объявления аукциона. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Численность персонала в 2021 – 1. Доходы и расходы в 2020 – 0, более поздних данных нет.

Суд  в настоящий момент рассматривает дело об одностороннем расторжении контракта от 6 июня между ООО «СтройИндустрия» и администрацией Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области. Подрядчик сорвал сроки обустройства площадок для накопления ТБО. Чиновники требуют вскрыть банковскую гарантию на 1 млн рублей. А подрядчик настаивает на незаконности расторжения контракта и просит в конце ноября принять выполненные работы.

ИА «Орелград»

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