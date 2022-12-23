Под Орлом злостный алиментщик «выкупил» права

Мужчина погасил долг перед сыном, чтобы вернуться за руль.



Ограничение в специальном праве на управление транспортным средством способствовало оплате задолженности по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области. Речь идет об исполнительном производстве, которым занимались сотрудники Отделения судебных приставов по Урицкому, Сосковскому и Шаблыкинскому районам. Оно было возбуждено в отношении жителя Урицкого района. Ранее суд обязал его выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына – четверть всех видов заработка и иного дохода ежемесячно.

«Мужчина некоторое время производил оплату алиментов нерегулярно и не в полном объеме, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере свыше 117 тысяч рублей, — рассказали в УФССП. — В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем к должнику были применены меры принудительного исполнения, в том числе, вынесено постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством».

Иными словами, действие его водительских прав было приостановлено. Решить проблему должник мог только одним способом. Интересно, что сделал он это почти мгновенно. Как рассказали приставы, алиментщик полностью погасил свой долг в тот же день, когда его право на вождение было ограничено. Вероятно, мужчина не желал превращаться в пешехода или простого пассажира. Взыскание текущих платежей находится на контроле судебного пристава.

В ведомстве не раз отмечали, что взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей находится на особом контроле. Так, за 10 месяцев 2022 года орловскими судебными приставами было окончено и прекращено 3745 исполнительных производств о взыскании алиментов. При этом применялся весь комплекс мер, предусмотренный законодательством. За тот же период времени, например, было вынесено 5638 постановлений об ограничении выезда должников по алиментам за пределы Российской Федерации. По 929 исполнительным производствам данной категории действуют постановления об ограничении должников в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Если должник скрывается от уплаты алиментов, судебный пристав объявляет такого родителя в розыск. В отчетном периоде в рамках 832 дел осуществлялся розыск должников по алиментам.

ИА «Орелград»