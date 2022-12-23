Промышленные цены в Орле застыли на месте

Аналитики замерили динамику изменения цен по отраслевым секторам.

Орелстат измерил индексы цен производителей промышленных товаров и производителей сельскохозяйственной продукции. Анализ промышленного сектора касался товаров, предназначенных для реализации на внутреннем рынке. Согласно оперативным данным, цены производителей промышленных товаров в Орловской области в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. Правда, за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года они повысились на 19,5 процента. Лидерами здесь стали обрабатывающие производства, стоимость продукции которых по отношению к предыдущему году выросла на 21,4 процента.

Совсем иная ситуация наблюдается в агропромышленном секторе региона. По подсчетам специалистов Орелстата, в ноябре 2022 года, по сравнению с октябрем, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 98,8 процента. При этом в растениеводстве данный показатель составил 98,2 процента, в животноводстве – 99,9 процента. Для сравнения, в ноябре 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на все товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,2 процента, с начала года — на 11,8 процента.

Промышленность считается одной из базовых отраслей экономики Орловской области. На ее долю, по данным правительства региона, приходится более 20 процентов валового регионального продукта и порядка 30 процентов общих налоговых поступлений. Согласно официальным данным, орловская промышленность в последние годы вышла на уверенную траекторию роста, превысив среднероссийские значения и уверенно преодолев кризисные явления в экономике. По итогам 2021 года индекс промышленного производства составил 113,1 процента, в то время как в среднем по России он составлял 106,4 процента.

При этом стоит отметить, что наибольший удельный вес в структуре валового регионального продукта в Орловской области приходится на сельское хозяйство и промышленное производство — в совокупности 44 процента. Серьезный импульс для развития агропромышленный комплекс региона получил благодаря господдержке, объем которой властями оценивается за 2017-2022 годы примерно в 10,6 миллиарда рублей. Только на государственную поддержку фермерских хозяйств с 2017 года было направлено более 450 миллионов рублей.

ИА «Орелград»