Реальная зарплата в Орле снова выросла

Статистики подтвердили тенденцию роста доходов населения региона.

О заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций Орловской области по итогам октября 2022 года сообщил Орелстат. Аналитики подтвердили, что наметившаяся ранее тенденция к росту номинальной и реальной зарплаты получила продолжение в отчетном периоде времени. Так, средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2022 года, составила 40 331 рублей. По сравнению с сентябрем 2022 года она увеличилась на 1,4 процента, а по сравнению с октябрем предыдущего года выросла на 14,6 процента.

Текущий уровень инфляции составляет 11,8 процента. По данным Орелстата, в ноябре 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на наблюдаемые статистиками товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,2 процента. Эта величина имеет важное значение, поскольку уровень реальной заработной платы рассчитывается с учетом индекса потребительских цен. По подсчетам аналитиков, реальная зарплата в Орловской области в октябре 2022 года увеличилась по сравнению с октябрем 2021 года на 0,8 процента. Отметим, что на протяжении нескольких месяцев в текущем году реальная зарплата была ниже, чем годом ранее. Однако с августа ситуация изменилась и теперь статистики регулярно отмечают ее рост по отношению к предыдущему году.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация: в финансовой и страховой деятельности – 60 865 рублей, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 47 398, государственном управлении – 45 408, транспортировке и хранении – 44951, обрабатывающих производствах – 42 853», — следует также из отчета Орелстата. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром средняя зарплата составляет 39 973 рубля в месяц, в образовании – 39 625, в строительстве – 36 097, в оптовой и розничной торговле – 35 602, в сфере здравоохранения и социальных услуг – 34 347, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 32 467 рублей.

ИА «Орелград»