ТОП влиятельных людей Орловской области – Игорь Рыбаков (25)

23.12.2022 | 9:27 Новости, ТОП-50

Рыбаков Игорь Анатольевич – бизнесмен, депутат Орловского областного Совета.

Является одним из богатейших представителей заксобрания. За 2021 год задекларировал доход 180,92 млн рублей.

В 2020 году был депутатом горсовета Орла, но в сентябре 2021 снова вошел в заксобрание региона.

С 2014 года  по настоящее время — индивидуальный предприниматель

С сентября 2012 – заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Лесоторговая база».

С 2011 года — депутат Орловского областного Совета.

В 2008 году стал депутатом Орловского городского Совета.

С 2007 по 2012 год — директор ООО «Сантехустановка».

С марта 2001 года работал в ООО «Непрец» заместителем директора по капитальному строительству.

В 1994 году работал в фирме «Строймаг» сначала старшим мастером, далее в должности заместителя директора.

С 1991 года работал в городе Орле в строительной организации. Был назначен на должность мастера по ремонту жилого фонда.

В 1987 году окончил Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище,  по специальности инженер-экономист.  В 2012 году получил в  Орловском филиале РАНХиГС квалификацию «юрист».

Родился в селе Словечно Овручского района Житомирской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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