ТОП влиятельных людей Орловской области – Игорь Рыбаков (25)

Рыбаков Игорь Анатольевич – бизнесмен, депутат Орловского областного Совета.

Является одним из богатейших представителей заксобрания. За 2021 год задекларировал доход 180,92 млн рублей.

В 2020 году был депутатом горсовета Орла, но в сентябре 2021 снова вошел в заксобрание региона.

С 2014 года по настоящее время — индивидуальный предприниматель

С сентября 2012 – заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Лесоторговая база».

С 2011 года — депутат Орловского областного Совета.

В 2008 году стал депутатом Орловского городского Совета.

С 2007 по 2012 год — директор ООО «Сантехустановка».

С марта 2001 года работал в ООО «Непрец» заместителем директора по капитальному строительству.

В 1994 году работал в фирме «Строймаг» сначала старшим мастером, далее в должности заместителя директора.

С 1991 года работал в городе Орле в строительной организации. Был назначен на должность мастера по ремонту жилого фонда.

В 1987 году окончил Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище, по специальности инженер-экономист. В 2012 году получил в Орловском филиале РАНХиГС квалификацию «юрист».

Родился в селе Словечно Овручского района Житомирской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.