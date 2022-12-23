В Орле будет ремонтировать фонари признанный мошенником бизнесмен

23.12.2022 | 10:26 ЖКХ, Новости

Итоги электронного аукциона подведены 21 декабря.

По окончании срока подачи заявок подана только одна. Она признана соответствующей требованиям.  МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» планирует заключить контракт с ООО «Стройспецмонтаж», указано на сайте «Госзакупки».

Учредитель этой компании, который ранее выполнял функции и директора, в октябре 2021 года признан судом виновным в мошенничестве при благоустройстве сквера в Мценске. За 85 тысяч рублей, полученных сверх выполненных работ, ему назначен штраф в 350 тысяч. (Кстати, сам бизнесмен отрицал вину, объясняя обстоятельства).

В проекте контракта указано, что подрядчик оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту наружного освещения города Орла в 2023 год, не вошедшего в энергосервисный контракт. В списке более 250 объектов, включая парк «Ботаника» и гирлянды на Александровском мосту. Подрядчик будет работать с 1 января по 31 мая 2023 года. Цена контракта — 5 млн рублей.

ИА «Орелград»

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