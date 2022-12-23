В Орле будет ремонтировать фонари признанный мошенником бизнесмен

Итоги электронного аукциона подведены 21 декабря.

По окончании срока подачи заявок подана только одна. Она признана соответствующей требованиям. МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» планирует заключить контракт с ООО «Стройспецмонтаж», указано на сайте «Госзакупки».

Учредитель этой компании, который ранее выполнял функции и директора, в октябре 2021 года признан судом виновным в мошенничестве при благоустройстве сквера в Мценске. За 85 тысяч рублей, полученных сверх выполненных работ, ему назначен штраф в 350 тысяч. (Кстати, сам бизнесмен отрицал вину, объясняя обстоятельства).

В проекте контракта указано, что подрядчик оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту наружного освещения города Орла в 2023 год, не вошедшего в энергосервисный контракт. В списке более 250 объектов, включая парк «Ботаника» и гирлянды на Александровском мосту. Подрядчик будет работать с 1 января по 31 мая 2023 года. Цена контракта — 5 млн рублей.

ИА «Орелград»