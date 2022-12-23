В Орле восстановили движение троллейбусов

23.12.2022 | 18:45 ЖКХ, Новости

Порыв на линии в Советском районе устранен.

Замерли маршруты №4, 6 и 7, сообщили в администрации Орла в 16:11. Менее чем через час движение было восстановлено силами ремонтной бригады МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Отметим, троллейбусы останавливаются из-за аварий с неприятной регулярностью. Представители предприятия уже не раз сообщали о плачевном состоянии сетей на заседаниях комитетов горсовета и расширенных совещаниях в облсовете.  В ноябре 2021 года ремонт контактной сети троллейбусов оценивали в 1,5 млрд рублей.

ИА «Орелград»

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