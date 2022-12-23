В Орле выявляют нелегальные елочные базары

23.12.2022 | 9:50 Новости, Происшествия

Рейды проводят сотрудники отделов административно-технического контроля.

Всего в городе 12 санкционированных мест торговли. Там новогодние пихты, если, сосны имеют необходимые сертификаты, сообщает пресс-служба администрации Орла. У нелегалов товар может быть не проверен на болезни растений. Накануне, 22 декабря, в Северном районе нашли три точки продавцов-«нарушителей». В одном случае составлен протокол о незаконной рубке зеленых насаждений.

Адреса легальных елочных базаров можно увидеть по ссылке.

ИА «Орелград»

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