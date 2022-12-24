Фермерская ярмарка в Ливнах будет пятидневной

Власти райцентра определились с организацией ярмарок на 2023 год.

Администрация Ливен утвердила план размещения ярмарок на территории города в 2023 году. Сам план будет направлен в департамент промышленности и торговли Орловской области. Уведомительную информацию о нем также получат областное управление ветеринарии, Территориальное управление Россельхознадзора и Управление Роспотребнадзора. Всего в план включено семь ярмарок, причем две из них будут тематическими. Так, одна из них под названием «Праздничная» будет организована в преддверии празднования 8 Марта. Вторая тематическая ярмарка будет «Пасхальной», она проработает с 6 по 15 апреля 2023 года. Торговать на ней разрешат пасхальными товарами, в том числе куличами.

Как и в 2022 году, в Ливнах будет работать «Фермерская ярмарка». Режим утвержден пятидневным – со среды по воскресенье, с 7 до 17 часов. На этой площадке разрешена реализация продукции, произведенной гражданами — главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством и животноводством. Размещаться она будет на улице Дружбы Народов (территория, прилегающая к МУТП «Ливенское»). Кстати, ее организатором выступает администрация города.

Кроме того, в будущем году в Ливнах смогут работать две сезонные ярмарки и одна универсальная, в том числе ярмарка выходного дня. Еще одна сезонная ярмарка будет проведена в городе в преддверии Нового 2023 года. Ее открытие намечено на 24 декабря 2022 года. Будет работать с 8.00 до 15.00 часов. Специализация – реализация продовольственной группы товаров. Функции организатора этой ярмарки выполняет городской комитет экономики, предпринимательства и торговли. Она будет работать на ярмарочной площадке на улице Горького.

ИА «Орелград»