Гаишники прочитали лекцию сотрудникам колонии

Совместные занятия были проведены в рамках программы служебной подготовки.

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках служебной подготовки провели совместные занятия с работниками исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. В рамках встречи полицейские привели аналитические сведения за 11 месяцев 2022 года о количестве погибших, раненых и причинах возникновения ДТП.

Статистика такова: на автодорогах Орловской области за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 4724 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 577 ДТП с пострадавшими. В результате дорожных инцидентов 73 человека погибли и 730 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 89 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 195. С участием несовершеннолетних зафиксировано 62 ДТП, в результате которых один ребенок погиб и 73 получили ранения.

В своем выступлении инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по Урицкому району Павел Калинин подчеркнул, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей, не соблюдающих скоростной режим и допускающих употребление алкогольных и наркотических веществ за рулем. Особо полицейский выделил тему детского травматизма на дорогах.

«Зачастую несовершеннолетние страдают по вине родителей, управляющих транспортными средствами с какими-либо нарушениями правил дорожного движения, в том числе, перевозят их без применения специальных детских удерживающих устройств. Либо юные участники дорожного движения попадают в ДТП по вине взрослых — сопровождающих их в пешем порядке».

В завершение лекции полицейский ответил на вопросы сотрудников колонии.

ИА «Орелград»