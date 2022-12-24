На дорогах Орловской области погибли 73 человека

Озвучена трагическая статистика дорожно-транспортных происшествий.

На автомобильных дорогах Орловской области за 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 4724 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 577 ДТП с пострадавшими. В результате дорожных инцидентов 73 человека погибли и 730 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 89 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 195. Такие данные приводит региональное Управление МВД России в своем аналитическом отчете об оперативной обстановке в регионе.

«Не утрачивает своей актуальности задача по снижению уровня аварийности на автодорогах области и тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях, — говорится в документе. — С участием несовершеннолетних зафиксировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один ребенок погиб и 73 получили ранения. За нарушения правил перевозки детей составлено 2499 административных материалов, в подразделения по делам несовершеннолетних направлено 157 информаций, по которым составлено 70 административных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ».

Всего сотрудниками ДПС ГИБДД (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде времени было выявлено 675 768 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В отношении нарушителей было вынесено 659 696 постановлений о наложении административных штрафов, общая сумма которого составила 554,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»