ТОП влиятельных людей Орловской области – Александр Касьянов (22)

Касьянов Александр Александрович — генеральный директор «Первой городской управляющей компании». В ведении группы около 40% МКД Орла.

Кроме того Александр Касьянов, по данным kartoteka.ru, представитель ряда управляющих компаний — номерных ЖРЭУ. Соучредитель ООО «Газтехэкспертиза», ООО «ЖКХ-Центр «Единое окно».

С 2010 года — генеральный директор торгового ЗАО «Регион сервис». В этом же году возглавил АО «Первая городская управляющая компания», которое позже было преобразовано в ООО. Если первое общество было учреждено ресурсоснабжающими компаниями, то бенефициары правопреемницы — физические лица.

С марта 2006 года по май 2010 – мэр города Орла. Параллельно шло расследование дела о неуплате налогов одной из компаний, которой Александр Касьянов руководил. Сам Касьянов называл это политическим заказом, но по приговору суда провел в колонии около года.

С 2001 по 2003 год возглавлял комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета.

С 2002 года руководил в Орле ООО «Стройинвестдевелопмент» и ООО «Галактика» (управление недвижимостью), в Хабаровске — ООО «Аркан-ДВ», ООО «Аркан». Был учредителем ряда компаний в Хабаровском крае, жилищного кооператива в Петрозаводске, гаражного кооператива в Мытищах.

После окончания института пришел молодым мастером в ОАО «Орелстрой». За несколько лет прошел по карьерной лестнице до поста руководителя крупнейшего застройщика региона.

Окончил Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство» и аспирантуру Московского инженерно-строительного института им. В.В.Куйбышева.

Родился в Саратове.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.