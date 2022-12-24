ТОП влиятельных людей Орловской области – Александр Муромский (21)

Муромский Александр Сергеевич – директор ООО «УК «Зеленая Роща».
Стал руководителем регионального оператора по обращению с отходами в июне 2021 года.
В сентябре 2020 назначен советником губернатора Орловской области.
С июля 2017 года по сентябрь 2020 года – глава администрации города Орла
С декабря 2015 года — первый заместитель главы администрации города Орла.
В марте 2012 года назначен заместителем главы администрации города Орла.
В 2012 временно исполнял обязанности начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик».
С 2009 по 2012 годы возглавлял управление строительства и дорожной инфраструктуры в администрации Орловской области.
С 2000 по 2009 годы работал в «Орелгосзаказчике» в должностях ведущего специалиста, начальника отдела технического надзора и приемки работ, заместителя начальника учреждения.
В 1998 году окончил Орловский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации инженер-строитель.
Родился в Орле.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.