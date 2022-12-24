В Орле должников искали прямо на вокзале

Профилактическое мероприятие «Должник» было проведено в областном центре.

В Орле судебные приставы и сотрудники сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции «Орел» совместными силами в преддверии новогодних праздников провели профилактическое мероприятие «Должник». Подробности сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области. В главном фойе железнодорожного вокзала города Орла был развернут мобильный консультационный пункт.

«Судебные приставы и сотрудники полиции информировали граждан о наличии задолженностей, демонстрировали возможности интернет-сайта службы судебных приставов, имеющихся электронных сервисов, а также консультировали по вопросам, входящим в компетенцию ведомств, — рассказали в службе судебных приставов. — За время мероприятия судебные приставы УФССП России по Орловской области проверили на наличие задолженностей и проконсультировали десятки граждан».

Также орловцам и гостям города участники профилактической акции напоминали о том, что на официальном сайте УФССП действует электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». В нем содержится информация об исполнительных производствах в отношении как физических, так и юридических лиц. Любой желающий самостоятельно в течение нескольких минут может проверить себя на долги.

«УФССП России по Орловской области рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в «Банке данных исполнительных производств», оплатить задолженность посредством портала Госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты в любой кредитной организации», — подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате исполнительных действий за 11 месяцев 2022 года орловскими судебными приставами в пользу взыскателей всех категорий была взыскана задолженность на общую сумму свыше 2,83 миллиарда рублей. Из них 575 миллионов рублей было взыскано в пользу физических лиц, 648 миллионов — в доход консолидированного бюджета, 1,61 миллиарда рублей — в пользу юридических лиц. В целом за 11 месяцев 2022 года судебными приставами УФССП России по Орловской области было окончено и прекращено свыше 306 тысяч исполнительных производств, что на 23 тысячи исполнительных производств больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИА «Орелград»