В Орле коммунальщики пытаются вернуть тепло в 18 многоэтажек

Кроме того, в зону отключения попали два социальных объекта.

Аварийная ситуация на тепловых сетях, обеспечивающих теплоснабжение 908 квартала города Орла, произошла 22 декабря. Восстановительные работы начались утром того же дня. Однако в 18:00 во время пробного пуска теплоносителя, выявлен ещё один порыв. Работы продолжились ночное время и 23 декабря.

«АО «Гортеплоэнерго» производится замена поврежденного участка, — сообщил в соцсетях департамент ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения. — По завершению работ сеть теплоснабжения будет опрессована повышенным давлением и теплоноситель подан на объекты».

В комментариях под вечерним эфиром губернатора Орловской области Андрея Клычкова орловцы жаловались на жуткий холод в квартирах.

Мэр Орла Юрий Парахин всем однотипно отвечал, что котельные запустили, в течение 2-3 часов, если не будет новых порывов, тепло появится. В 23:09 один из горожан написал, что трубы все еще холодные.

Отметим, регулярные проблемы с отоплением в домах соседнего 909 квартала.

ИА «Орелград»