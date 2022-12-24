В Орле коммунальщики пытаются вернуть тепло в 18 многоэтажек

24.12.2022 | 9:16 ЖКХ, Новости

Кроме того, в зону отключения попали два социальных объекта.

Аварийная ситуация на тепловых сетях, обеспечивающих теплоснабжение  908 квартала города Орла, произошла 22 декабря. Восстановительные работы начались утром того же дня. Однако в 18:00 во время пробного пуска теплоносителя, выявлен ещё один порыв. Работы продолжились ночное время и 23 декабря.

«АО «Гортеплоэнерго» производится замена поврежденного участка, — сообщил в соцсетях департамент ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения. — По завершению работ  сеть теплоснабжения будет опрессована повышенным давлением и теплоноситель  подан на объекты».

В комментариях под вечерним эфиром губернатора Орловской области Андрея Клычкова орловцы жаловались на жуткий холод в квартирах.

Мэр Орла Юрий Парахин всем однотипно отвечал, что  котельные запустили, в течение 2-3 часов, если не будет новых порывов, тепло появится. В 23:09 один из горожан написал, что трубы все еще холодные.

Отметим, регулярные проблемы с отоплением в домах соседнего 909 квартала.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования