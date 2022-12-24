В орловской колонии провели конкурс профмастерства

В конкурсе участвовали осужденные из учреждения строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, конкурс профессионального мастерства был проведен в образовательном учреждении №67. В нем приняли участие 13 осужденных из исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в Ливнах. Они обучаются по специальности «Оператор швейного оборудования». Конкурс проходил в два этапа. Первый был теоретическим и представлял собой «демонстрацию знаний по требованиям техники безопасности, правилам раскройки изделий и основным элементам швейного дела». На втором этапе, практическом, конкурсантом следовало раскроить и прошить элементы рабочего костюма.

«Конкурсной комиссией оценивались организация рабочего места, применение рациональных приемов труда, соблюдение технологических требований, качество выполнения заданий и норм времени, — перечислили в УФСИН. — При подведении итогов победителем конкурса стал осужденный О., который показал высокий уровень теоретических знаний и практических умений».

В ведомстве подчеркнули, что это далеко не первое подобное мероприятие. Конкурсы профессионального мастерства являются одной из форм обучения осужденных. Их участники обретают практический опыт, который помогает им стать квалифицированными специалистами в своей профессии в учреждении. Кроме того, после освобождения осужденные могут трудоустроиться по новой профессии, полученной в период отбывания наказания.

Добавим, что в исправительных учреждениях Орловской области функционируют три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. Профессиональное обучение осужденных осуществляется в Федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях №№ 67, 68 и 69 и в двух местах ведения образовательной деятельности на базе колоний поселений №№ 3 и 7. Имеется 18 учебных классов и 19 учебных мастерских, подготовка проводится по 18 специальностям. В 2021/2022 учебном году был обучен 1151 человек.

ИА «Орелград»