Орловцев призвали сообщить о своем бизнесе за рубежом

Речь идет о завершении очередного этапа добровольного декларирования.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что приближается к завершению срок приема специальных деклараций. Как говорят в ведомстве, 28 февраля 2023 года завершается четвертый этап добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках. Прием осуществляется в любом территориальном налоговом органе на бумажном носителе при личном обращении граждан. Специальные декларации, отправленные по почте, не считаются принятыми.

«Декларированию подлежат: ценные бумаги, доли участия в иностранных организациях, денежные средства на счетах в иностранных банках, а также контролируемые иностранные компании, производные финансовые инструменты, права требования из договора страхования и иные финансовые активы (в том числе являющиеся предметом договора между клиентом и иностранной организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг), а также наличные денежные средства», — подчеркнули в УФНС.

Также налоговики подчеркивают, что в рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта или лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности. Более подробную информацию желающие могут найти в открытом доступе на сайте налоговой службы. Кроме того, на главной странице сайта ФНС России в разделе «Программные средства» размещено бесплатное программное обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ».

ИА «Орелград»