У орловских животных отобрали кровь

Пробы крови потребовались для анализа на различные заболевания.

Государственная ветеринарная служба Орловской области на постоянной основе проводит мероприятия по диагностике заразных заболеваний животных. Особое внимание уделяется заболеваниям общим для человека и животных, в том числе бруцеллезу мелкого рогатого скота и крупного рогатого скота. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии. Согласно данным ведомства, за 11 месяцев текущего года ветеринарными специалистами бюджетных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Орловской области, было отобрано около 148 тысяч проб крови.

Образцы были направлены на лабораторные исследования. Эксперты проверили их на бруцеллез и другие опасные заболевания. Отметим, что пробы крови отбирались у так называемых восприимчивых животных на территории всего региона. Сообщается, что все пробы оказались отрицательными, то есть все проверенные животные были здоровы. Добавим, что пробы отбирали ветеринарные специалисты районных станций по борьбе с болезнями животных. Особе внимание уделялось анализу крови на инфекционный эпидидимит — особую форму бруцеллеза, характерную для овец.

Как пояснили специалисты, инфекционный эпидидимит баранов (Epididymitisinfectiosaarietum) — это особая форма бруцеллеза овец, остро и хронически протекающая инфекционная болезнь. Она проявляется пролиферативными воспалительными процессами в семенниках и их придатках, их атрофией, снижением воспроизводительной функции у баранов, а у овцематок — абортами, рождением нежизнеспособных ягнят и бесплодием.

Ранее управление ветеринарии Орловской области сообщало о том, что за 9 месяцев текущего года на территории региона было вакцинировано против бешенства более 30 тысяч собак и более 20 тысяч кошек. Против сибирской язвы было подвергнуто профилактическим прививкам 78 тысяч голов крупного рогатого скота, 1000 лошадей и 21 тысяча голов мелкого рогатого скота, то есть овец и коз. Работа по данному направлению продолжается и находится на постоянном контроле управления ветеринарии, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»