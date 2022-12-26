Блиндажные свечи для бойцов СВО начал выпускать орловский храм

Производство свечей налажено в стенах Иверского храма.

Храм Иверской иконы Божией Матери города Орла стал площадкой, где начали производить блиндажные и окопные свечи для российских бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Выпуск свечей наладили члены православного волонтерского движения «Горячие сердца» и общественного движения волонтеров «Золотые Руки Ангела». Свои усилия они объединили по инициативе настоятеля Иверского храма протоиерея Василия Иванова.

«Как рассказал отец Василий, блиндажные свечи волонтеры изготавливают из подручных материалов: жестяных банок, гофрокартона и огарков от церковных свечей, — сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Кстати, заводские жестяные банки Иверскому храму пожертвовали орловские аграрии. Блиндажная свеча может гореть до восьми часов. Она не только служит источником света, но и помогает согреться, высушить вещи и обувь, приготовить еду в полевых условиях».

Первая партия орловских свечей отправится в зону СВО уже в ближайшее время. Между тем, авторы проекта предлагают любому желающему присоединиться к ним. Православные волонтеры собираются в Иверском храме по будням в 18:30. Кроме того, навести справки можно в самом храме, обратившись к отцу Василию. Волонтеры отмечают, что изготовить блиндажную свечу несложно, важно лишь соблюдать технологию.

Тем временем, учащиеся гимназии города Болхова под руководством педагога-организатора Ангелины Нерсесян провели акцию «Новогодний подарок солдату». Они собрали сладкие подарки для российских военных, которые сейчас находятся в зоне СВО. Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, в каждый пакет с конфетами юные волонтеры положили открытку. В своих посланиях дети поздравили бойцов с Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав скорее возвратиться домой живыми и здоровыми.

«По мнению волонтеров, гостинцы из Болхова обязательно поднимут боевой дух солдат, — говорят в митрополии. — Подарки для наших воинов гимназисты передали благочинному храмов Болховского округа протоиерею Александру Кузнецову. В ближайшее время священник в очередной раз повезет гуманитарный груз для солдат. Доставит батюшка и детские посылки».

ИА «Орелград»