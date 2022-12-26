На Орловщине ужесточат правила работы с навозом

Орловские фермы проверили перед вступлением в силу нового закона.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обследовали свыше 300 земельных участков на предмет загрязнения отходами животноводства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обследования были плановыми, они прошли в рамках мониторинга по соблюдению требований земельного законодательства при обращении с отходами животноводства и птицеводства. В целом на территории двух указанных регионов было посещено 320 земельных участков сельскохозяйственного назначения, из них 190 в Орловской области.

Поясним, что вся эта земля примыкает к животноводческим предприятиям, в том числе фермам и свинарникам. Это создает риск загрязнения таких земель навозом. Всего были обследованы земли, расположенные вокруг 157 производственных площадок (в том числе 40 – в Орловской области) на территории 34 муниципальных образований. Мероприятия были выездными. В ходе мониторинга было выявлено 22 факта размещения на сельхозземлях некой шланговой системы, при помощи которой отходы животноводства отводились с производства и выливались на участки вокруг.

Отметим, что 13 таких фактов было выявлено на территории Орловской области. Также специалисты зафиксировали 10 фактов загрязнения земель отходами животноводства, в том числе шесть – в Орловской области. По данным фактам в адрес собственников и арендаторов земельных участков было направлено свыше 100 соответствующих предостережений о недопущении нарушения закона. Также им напомнили о том, что уже довольно скоро правила обращения с упомянутыми отходами будут ужесточены.

«Управление Россельхознадзора напоминает хозяйствующим субъектам о необходимости строгого соблюдения требований при обращении с отходами животноводства и о вступлении в силу 1 марта 2023года Федерального закона от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в ведомственном сообщении. — Согласно документу использование и реализация побочных продуктов животноводства должны осуществляются на основании технических условий строго в соответствии с требованиями действующего законодательства. При обращении с побочными продуктами животноводства не допускается загрязнение окружающей среды и ее компонентов, в том числе почв, водных объектов, лесов, а в случае признания побочных продуктов животноводства отходами на их собственника возлагается обязанность по исчислению и внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду».

ИА «Орелград»