Орловская Росгвардия задержала 187 граждан

Задержанные подозревались в хищениях, мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.

В 2022 году в Орловской области наряды вневедомственной охраны пресекли свыше 500 правонарушений, на местах совершения которых было задержано и передано для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел 187 граждан. Пятеро из них находились в федеральном и региональном розыске. Такую статистику сообщил СМИ полковник полиции Сергей Старосельцев, в этом году занявший пост начальника регионального Управления Росгвардии.

Краткую версию его доклада об итогах служебно-боевой деятельности обнародовала пресс-служба силового ведомства. Сообщается, например, что сотрудники управления вневедомственной охраны в целом за год совершили более 5000 выездов на охраняемые объекты, квартиры и места хранения имущества граждан, то есть действовали по сигналу «Тревога». Кроме того, в рамках взаимодействия с органами внутренних дел они отработали свыше тысячи сигналов, поступивших из дежурных частей территориальных отделов полиции.

«В уходящем году численность объектов, обеспечение безопасности которых возложено на сотрудников вневедомственной охраны, возросла до 2125 единиц, — добавили в Управлении Росгвардии. — Краж из охраняемых объектов и мест постоянного хранения имущества граждан не допущено. По инициативе руководства Орловской области в 2022 году 46 школьных автобусов были подключены к системе охраны Росгвардии. В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении договоров по охране еще порядка ста единиц школьного автотранспорта».

В своем выступлении Сергей Старосельцев отметил и значимость поддержки жителей Орловской области для сотрудников и военнослужащих правоохранительного ведомства. «В этом году колоссальный объем задач удалось выполнить в первую очередь благодаря орловцам, не оставшимся равнодушными к происходящим событиям и занявшим четкую гражданскую позицию», — сказал полковник полиции.

ИА «Орелград»