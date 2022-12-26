Орловские налоговики стали реже проверять бизнес

Количество налоговых проверок в регионе сократилось на 10 процентов.

В Орловской области налоговики подвели итоги собственной контрольной работы. По данным регионального Управления ФНС России, за 11 месяцев 2022 года в области было проведено около 3000 камеральных налоговых проверок. Они касались проверки правильности оплаты налога на имущество организаций. Сообщается, что количество проверок сократилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Примечательно, что эффективность работы с бизнесом при этом не снизилась.

«В тоже время, налогоплательщики стали реже ошибаться при предоставлении отчетности, — сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области. — Количество выявленных ошибок сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

В ведомстве отмечают, что так называемая результативность проводимых камеральных проверок имущественных налогов в 2022 году возросла в 5,7 раза. В целом по итогам 11 месяцев 2022 года в бюджет было доначислено более 39 миллионов рублей.

«Кроме того, в связи с самостоятельным представлением налогоплательщиками уточненных налоговых деклараций по имущественным налогам, за январь-ноябрь 2022 года в бюджет дополнительно поступило более 9 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

Напомним, что с 1 января 2023 года начнет действовать Единый налоговый счет. Как поясняют налоговики, ЕНС — это единая сумма расчетов с бюджетом. Налогоплательщик всегда будет понимать: либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению. Считается, что переход на ЕНС позволит исключить ошибки указания реквизитов при заполнении платежных поручений и невыясненные поступления, многократные уточнения и зачеты платежей налоговыми органами. Также снизятся риски начисления пеней и применения мер взыскания задолженности без учета переплат по другим видам налогов.

«ЕНС позволяет сформировать единое сальдо расчетов и систематизировать результаты налоговых обязательств и перечислять средства по принципу Единого налогового платежа универсальным платежным поручением», — говорят налоговики.

ИА «Орелград»