Орловский СКР возбудил дело из-за холода в домах и медицинском учреждении

26.12.2022 | 14:26 Новости, Происшествия

В действиях должностных лиц отметили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.

В основу уголовного дела легли результаты проверки прокуратуры региона. С 12 сентября и по настоящее время проблемы с отоплением есть в трех многоквартирных домах на улице Центральной в поселке Зареченский и местном ФАПе БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ».

За нормальное прохождение отопительного сезона здесь должны отвечать специалисты МУП «Орловские тепловые сети».  Однако, налицо ограничение права граждан на получение коммунальных услуг, нарушение установленного температурного режима, что создает реальную опасность для здоровья потребителей.

Следователи орловского СКР работают над сбором и закреплением доказательной базы, сообщили в пресс-службе6 ведомства.

ИА «Орелград»

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