Почти 16 тысяч орловцев получили уведомления о долгах

Стал известен масштаб смс-информирования от налоговой службы.

В Орловской области по данным на 1 декабря 2022 года почти 16 тысяч налогоплательщиков представили свое согласие на получение от налогового органа сообщений о наличии задолженности посредством смс-отправлений или по электронной почте. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФНС России. Сообщается, что подавляющее большинство из них, а именно 15 321 человек – это физические лица, то есть простые граждане, а также индивидуальные предприниматели. Кроме того, 645 юридических лиц тоже изъявили желание получать уведомления о долгах интерактивными способами.

«За последнее время количество налогоплательщиков, представивших согласие на подключение к данной услуге, значительно увеличилось, — говорят в Управлении ФНС по региону. — Данная услуга предоставляется бесплатно. Информация о задолженности формируется ежеквартально. Подать согласие налогоплательщики могут как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично или через представителя».

При этом еще более простым и удобным способом представления согласия сами налоговики называют сервис, работающий на сайте службы. Речь идет об известном очень многим орловцам ресурсе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, согласие можно направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. В УФНС подчеркивают, что заявить право на смс-информирование можно как при наличии долга на дату подачи заявления, так и при его отсутствии. Надо лишь знать, что при отсутствии налоговой задолженности информирование не проводится.

Ранее УФНС сообщало, что за 11 месяцев текущего года в Орловской области в консолидированный бюджет РФ было собрано более 38,6 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем платежей увеличился на 8,1 процента, или на 2,9 миллиарда рублей. При этом поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили 12,7 миллиарда рублей, что на 13 процентов, или на 1,5 миллиарда больше, чем годом ранее. В бюджет территории поступило около 26 миллиардов рублей с превышением прошлогоднего показателя на 5,9 процента.

ИА «Орелград»