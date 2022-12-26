Строители подготовили новогодние подарки детям

26.12.2022 | 14:15 Новости, Общество

За несколько дней до Нового года праздник пришел и к ребятам из Болховского и Дмитровского детских домов.

Пожелания из писем новогоднему волшебнику исполнили сотрудники ГК ОДСК и активисты фонда «Созидание». По традиции они перевоплощаются в Деда Мороза и Снегурочку, проводят игры и конкурсы, дарят подарки.

«Очень важно искренне верить в хорошее, делать добрые дела каждый день и уделять внимание тем, кто рядом», — подчеркнула директор благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Пухликова.

По ее словам, у фонда несколько направлений работы, поддержку регулярно оказывают 14 различным организациям Орловской области.

При содействии ГК ОДСК, куда входит специализированный застройщик «Орелстрой», провели ремонт в ванных комнатах в Дмитровском межрайонном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Серпантин». В современных санузлах появилась горячая вода.

ГК ОДСК не первый год часть прибыли направляет на насущные благотворительные проекты.

«Принято решение финансирование на реализацию программ фонда в следующем году не сокращать», — сообщила заместитель генерального директора ГК ОДСК Марина Пугачева.

Отметим, фонд «Созидание» работает уже около 25 лет. Он аккумулирует средства благотворителей и реализует важные социальные программы. Большую поддержку деятельности фонда оказывает крупнейший застройщик региона.

ИА «Орелград»

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