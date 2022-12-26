ТОП влиятельных людей Орловской области – Юрий Парахин (15)

26.12.2022 | 11:22 Новости, ТОП-50

Юрий Николаевич Парахин — мэр Орла.

Возглавил администрацию областной столицы в 2020 году.

С 2016 года — глава администрации Орловского района.

С 2009 по 2014 — заместитель председателя правительства Орловской области, отвечал за финансово-экономического развитие региона.

По данным kartoteka.ru, с 2005 по 2009 год — директор ООО «Партнер» (управление недвижимостью) и соучредитель (до октября 2020 года).

С 2005 года — генеральный директор и соучредитель  ЗАО «Инвестиционно-Строительная Группа» (подготовка к продаже собственного недвижимого имущества). Ликвидировано в 2007 году.

Соучредитель до 2020 года ООО «Универсал», ООО «Союз», до 2009 года ООО «ПарУс» (торговля медизделиями), ликвидированных ООО «ЮКО-Позитив» (туристическая деятельность), ООО «Строительная Компания «СоцСТРОЙ» (снос зданий).

С 1999 по 2004 год являлся сотрудником главного управления Центрального банка по Орловской области.

Начал трудовую деятельность в 1998 году. Получил опыт работы в банковских организациях Москвы и Орла.

В 1994 году окончил Суворовское военное училище в Твери, в 1998 году – Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности «Экономист». В 2003 году в Орловской региональной академии государственной службы получил специальность «Юрист».

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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