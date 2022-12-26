В Орле националист получил условный срок

Уголовное дело на него было заведено из-за аудиозаписи.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступлении по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Суд установил, что данный гражданин еще в 2017 году стал изучать радикальные националистические идеи. Более того, он начал их разделять. В результате у него возник «преступный умысел, направленный на совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности… путем размещения экстремистских материалов в социальной сети «ВКонтакте». По версии следствия, которую поддержал суд, являясь приверженцем экстремистской идеологии, орловец на своей странице в социальной сети разместил в свободном доступе аудиозаписи и информацию. Она содержала «призывы к враждебным, насильственным, дискриминационным действиям в отношении лиц, выделенных по национальному, религиозному и расовому признакам».

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

Ранее постановлением другого суда еще один житель Орловской области получил семь суток административного ареста за свои противоправные действия. Как сообщал Кромской районный суд, виновным был признан гражданин, который ранее уже привлекался к административной ответственности за свои поступки и высказывания. На этот раз его признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

ИА «Орелград»