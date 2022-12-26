В Орле перевернулась скорая

26.12.2022 | 11:20 Новости, Происшествия

Авария произошла из-за ненадлежащего состояния дорожного полотна, уточнили в облздраве.

ДТП случилось вечером 25 декабря в Северном районе около ТЦ «Рио».

«На скользкой трассе его [автомобиль скорой медицинской помощи] занесло на полосу встречного движения, и водитель, уходя от столкновения, вывернул руль в сторону обочины, и после наезда на бордюр автомобиль перевернулся. Сотрудники бригады не пострадали, медицинское оборудование исправно», — указано в группе Департамента здравоохранения Орловской области.

Отметим, декабрь в этом году очень своеобразный. Днем идет дождь, вечером подмораживает. Дороги и тротуары превращаются в каток. За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, три человека пострадали, сообщает УГИБДД.

ИА «Орелград»

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