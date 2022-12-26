В Орловской области завели 58 дел, связанных с мигрантами

Дела возбуждались по фактам фиктивной постановки иностранцев на учет.

За 11 месяцев текущего года сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области проведено 1159 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В результате было составлено 1383 административных протокола по нарушениям, связанным с пребыванием и проживанием в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Такие данные приведены в отчете об оперативной обстановке в регионе.

Управление МВД также сообщает, что протоколы составлялись и по фактам нарушений правил осуществления иностранцами трудовой деятельности. В частности, они составлялись по статьям 18.8-18.10, 18.15, 18.20 и 19.27 КоАП РФ. Кроме того, по материалам сотрудников органов внутренних дел за отчетный период времени было возбуждено 58 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

«В рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области проведено 108 лекций, 14 круглых столов, пять родительских собраний в образовательных учреждениях области, четыре семинара и принято участие в одной акции, целью которых было формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — также следует из отчета.

ИА «Орелград»