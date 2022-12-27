Прокуроры оценили работу приставов с алиментами

Сразу два ведомства отчитались об итогах совместного заседания.

В Орле под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры региона. На нем было рассмотрено состояние законности при исполнении судебных решений, содержащих обязательства в отношении социально уязвимых категорий граждан. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры области, речь шла, в том числе, о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, обеспечении граждан жильем и лекарствами. Краткие отчеты об этом мероприятии представили как прокуратура, так и УФССП России по Орловской области.

Приставы сообщили, например, что в результате комплекса принятых мер за 11 месяцев 2022 года в пользу детей взыскано более 287 миллионов рублей задолженности по алиментам, что на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также по сравнению с 2021 годом на 26 процентов увеличилось количество оконченных исполнительных производств по предоставлению гражданам жилья. Кроме того, в три раза больше было окончено исполнительных документов по обеспечению льготной категории граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

В прокуратуре региона добавили, что в Орловской области ежегодно увеличивается объем взысканных по судебным решениям алиментов. В 2021 году, к примеру, было взыскано более 200 миллионов рублей. Также в этом году было окончено (прекращено) 105 исполнительных производств о предоставлении гражданам жилья. Вместе с тем, прокурор области Алексей Тимошин отметил, что «в работе приставов-исполнителей территориальных подразделений УФССП России по Орловской области органами прокуратуры выявляется значительное число нарушений: факты несоблюдения сроков возбуждения исполнительных производств, их неправомерного приостановления и прекращения, неполноты исполнительных действий, несвоевременной оценки имущества, нарушения сроков передачи имущества на реализацию и другие».

«По фактам выявленных нарушений в деятельности судебных приставов-исполнителей УФССП России по Орловской области при взыскании алиментов, об обеспечении граждан, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, лекарственными средствами и медицинскими изделиями прокуратурой области в адрес руководителя УФССП России по Орловской области в истекшем периоде 2022 года внесено 10 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к активизации исполнительных действий, — следует из сообщения прокуратуры региона. — В отношении судебных приставов-исполнителей, допустивших нарушения закона, инициировано применение мер материального и дисциплинарного характера. Допускаются факты несвоевременного исполнения судебных решений со стороны органов государственной власти и муниципалитетов».

По мнению Алексея Тимошина, службе судебных приставов «необходимо внести коррективы в работу, активнее использовать предусмотренные законодательством меры воздействия на должников, при наличии оснований инициировать их привлечение к административной и уголовной ответственности». А от своих подчиненных он потребовал активизировать надзор за исполнением судебных решений. В свою очередь в службе судебных приставов сообщили, что «поступившие в текущем году в УФССП России по Орловской области акты прокурорского реагирования по исполнительным производствам данной категории тщательно проверены и приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан».

ИА «Орелград»