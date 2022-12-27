Сотни орловских водителей попали под арест

Причиной административного ареста стали грубые нарушения правил дорожного движения.

В текущем году в Орловской области полицейские направили в суды на рассмотрение 5583 административных материала, возбужденных по фактам грубых нарушений Правил дорожного движения. По результатам рассмотрения судами были приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 1366 лиц, еще 373 человека были подвергнуты административному аресту. Такие данные приводит региональное Управление МВД в своем отчете об оперативной обстановке в регионе.

«По вине нетрезвых водителей совершено 72 дорожно-транспортных происшествия, — говорится в ведомственной справке. — Сотрудниками ГИБДД было пресечено 1980 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено 214 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ».

Как уже сообщалось ранее, всего сотрудниками ДПС (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в текущем году было выявлено 675 768 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В отношении нарушителей было вынесено 659 696 постановлений о наложении административных штрафов, общая сумма которых составила 554,4 миллиона рублей. В целом на дорогах Орловской области за 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 4724 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 577 ДТП с пострадавшими. В результате 73 человека погибли и 730 получили ранения.

ИА «Орелград»