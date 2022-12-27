Условия выплат за рождение детей утвердили в Орловской области

Порядок назначения выплат приняло руководство региона.

Указ «Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка» издал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов. Документ принят в соответствии с аналогичным постановлением правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 года № 2330. Он вступает в силу с 1 января 2023 года. Право на ежемесячное пособие имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны: беременная женщина (в случае, если срок ее беременности составляет 6 и более недель и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель) или один из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином РФ и постоянно проживающего в РФ.

Право на ежемесячное пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения. Назначение и выплата осуществляется отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области. Размер ежемесячного пособия может варьироваться от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Орловской области. Он будет рассчитываться отдельно в каждом конкретном случае.

«Ежемесячное пособие подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения в Орловской области, — говорится в документе. — Выплата такого пособия после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке».

Ежемесячное пособие беременной женщине выплачивается до месяца родов или прерывания беременности (включительно). Если прерывание беременности произошло до наступления срока беременности 12 недель, выплата не осуществляется. Пособие гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, выплачивается с месяца рождения ребенка, но не ранее чем с 1 января 2023 года, если обращение о назначении указанного пособия последовало в срок не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячное пособие такие гражданам выплачивается начиная с месяца обращения за его назначением.

ИА «Орелград»